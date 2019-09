Le probabili formazioni di Milan-Inter: Sensi sulla trequarti con Politano

Le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo l'antipasto di Cagliari, il quarto turno di Serie A entra nel vivo quest'oggi, con ben tre anticipi, tra cui il gustoso Derby della Madonnina di stasera. Prima però tocca a Udinese-Brescia e Juventus-Hellas, due scontri che diranno molto sull'inizio di stagione delle quattro formazioni, e domani, tutto il resto del programma. Di seguito le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

QUI MILAN: Conti in luogo di Calabria, squalificato, nella difesa di Giampaolo. Gli unici dubbi riguardano il regista e il terzo attaccante: dovrebbero spuntarla Biglia su Bennacer e Rebic su Paquetà, quest'ultimo il dubbio di più difficile interpretazione. Il croato è leggermente favorito, specie dopo la settimana di tensione vissuta dal brasiliano.

QUI INTER: Godin riprenderà il suo posto in difesa al fianco di Skriniar e de Vrij: cambia dunque la difesa dopo il mezzo passo falso in Champions League, dove aveva giocato D'Ambrosio in luogo dell'uruguaiano. In mezzo Barella potrebbe essere la soluzione giusta dopo il gol in Europa, con Vecino più indietro nelle gerarchie rispetto al centrocampista sardo. 50 e 50 tra le coppie Lazaro-Candreva (ancora dolorante alla schiena) e Politano-Lautaro.