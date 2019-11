Le probabili formazioni di Milan-Lazio: Bastos verso una maglia dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il turno infrasettimanale, Serie A di nuovo in campo per l'undicesima giornata del campionato che si apre quest'oggi per finire lunedì 4. Di seguito le probabili formazioni di Milan-Lazio (diretta tv su Sky a partire dalle 20.45) grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA IL MILAN - Dopo la vittoria contro la SPAL il Milan deve trovare la continuità con la Lazio. Musacchio potrebbe non farcela per il problema all'adduttore e per questo Duarte dovrebbe prendere il suo posto, con Calabria, Romagnoli e Theo Hernandez a completare il reparto arretrato. Kessie, Biglia e Paquetà sono i favoriti a centrocampo, mentre in attacco spazio a Suso che torna dal primo minuto dopo la panchina contro la SPAL. Ballottaggio tra Piatek e Leao per il ruolo di prima punta, Calhanoglu agirà sulla sinistra.

COME ARRIVA LA LAZIO - Possibile che Simone Inzaghi in difesa possa preferire Luiz Felipe a Patric, titolare a Firenze e col Torino mentre Bastos sta scavalcando Radu per una maglia dal 1'. A centrocampo tornano Lazzari e Leiva, mentre verranno confermati Luis Alberto e Milinkovic. Davanti Correa, in panchina mercoledì scorso, e Immobile, che ci sarà nonostante la lussazione al pollice della mano destra.