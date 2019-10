Le probabili formazioni di Milan-Lecce: crescono le quotazioni di Rebic

8^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna il campionato con l'ottava giornata di Serie A. Si comincia con Lazio-Atalanta (anticipo del sabato alle 15), si chiude con Brescia-Fiorentina (posticipo del lunedì): in mezzo, le reazioni per il cambio in vetta e la curiosità di vedere il nuovo Milan di Pioli. Di seguito, con ordine, le probabili formazioni per le sfide del weekend, grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com dai campi d'Italia:

COME ARRIVA IL MILAN - Crescono le quotazioni di Rebic in casa Milan. Nel 433 il croato potrebbe giocare esterno sinistro: in questo caso Leao o Piatek come punta centrale, con Suso a destra. Se invece Rebic non dovesse partire dal 1', avanti col tridente Suso-Piatek-Leao. A centrocampo ecco Kessie, Biglia e Paqueta. In difesa, davanti a Donnarumma, spazio a Conti, Musacchio, Romagnoli e Hernandez (Calabria e Castillejo sono squalificati).

COME ARRIVA IL LECCE - Non ci sarà Imbula contro il Milan: il franco-congolese, che pian piano stava iniziando a mettere minuti nelle gambe, è tornato acciaccato dall’impegno con la sua nazionale. Rientra a centrocampo Tabanelli, in pole su Petriccione per affiancare Majer e Tachtsidis. In avanti Mancosu agirà alle spalle di Falco e Babacar. In difesa ballottaggio Calderoni-Dell’Orco sulla sinistra; poi Rispoli, Lucioni e Rossettini.