Le probabili formazioni di Milan-Lecce: Falco certezza, ipotesi Farias

8^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con Lazio-Atalanta (ore 15.00, diretta testuale su TMW come di consueto) inizia l'ottava giornata di Serie A, un turno che si chiuderà solo lunedì con Brescia-Fiorentina. In mezzo, le reazioni per il cambio in vetta e la curiosità di vedere il nuovo Milan di Pioli. Ma andiamo a vedere, con ordine, le probabili formazioni per le sfide del weekend, grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA IL MILAN - Crescono le quotazioni di Rebic in casa Milan. Nel 433 il croato potrebbe giocare esterno sinistro: in questo caso Leao o Piatek come punta centrale, con Suso a destra. Se invece Rebic non dovesse partire dal 1', avanti col tridente Suso-Piatek-Leao. A centrocampo ecco Kessie, Biglia e Paqueta. In difesa, davanti a Donnarumma, spazio a Conti, Musacchio, Romagnoli e Hernandez (Calabria e Castillejo sono squalificati).

COME ARRIVA IL LECCE - Lecce con il 4-3-1-2, con Liverani che valuta se schierare Babacar o Farias accanto a Falco in avanti. Sulla trequarti agirà Mancosu, mentre Majer non è al meglio ma è stato comunque convocato: lo sloveno dovrebbe partire dal 1’ accanto a Tabanelli e Tachtsidis. In difesa ballottaggio Calderoni-Dell’Orco a sinistra, poi i soliti: Rispoli a destra, Lucioni e Rossettini al centro avanti a Gabriel.