Le probabili formazioni di Milan-Parma: dubbi Rebic-Leao e Paquetà-Bonaventura

Torna in campo la Serie A con la trentatreesima giornata. Di seguito le probabili formazioni di Milan-Parma (in programma domani alle ore 19.30, diretta Sky):

COME ARRIVA IL MILAN - Sette punti nelle ultime tre gare, ma il Milan è ancora settimo e per evitare i preliminari di Europa League dovrà spingere sull’acceleratore in questo finale di campionato. Domani a San Siro alle 19.30 arriva il Parma, e Stefano Pioli potrebbe optare per diversi cambi. Rientra Calabria al posto di Conti a destra, mentre è ballottaggio tra Kjaer e Gabbia al centro della difesa. A centrocampo c’è una possibilità per Krunic mentre in avanti Lucas Paquetà o Bonaventura prenderanno il posto dello squalificato Saelemaekers. Possibile turno di riposo anche per Rebic, in quel caso pronto Leao. Allenamento che inizia alle 18.00 dove Pioli farà le prove generali della formazione di domani.

COME ARRIVA IL PARMA - Dopo il pari in extremis contro il Bologna, Roberto D’Aversa valuta qualche cambio per la gara contro il Milan, contro cui dovrebbe riproporre dall’inizio i pezzi da novanta. Tornano in campo da titolari sia Gervinho che Kulusevski, con Karamoh che prima punta. A centrocampo si rivede Brugman, con Grassi, il cui impatto nel derby è stato ottimo, e Kurtic, reduce dal primo gol in crociato. In difesa poche sorprese: davanti a Sepe confermati Darmian e Gagliolo sulle fasce con Bruno Alves e Iacoponi nel mezzo.