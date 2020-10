Le probabili formazioni di Milan-Roma: Diaz fantasista, Smalling non recupera in tempo

Coppe archiviate, è già tempo di pensare al campionato per le venti squadre di Serie A. Tra Covid-19 e stanchezza derivante dagli impegni infrasettimanali, non sarà facile per nessuno: non lo sarà di certo per Milan e Roma, entrambe reduci dagli impegni in Europa League, dove hanno raccolto due successi molto importanti. Di seguito le ultime di formazione raccolte dai nostri inviati:

COME ARRIVA IL MILAN - Il Milan dopo aver giocato in Europa League con cinque sostituti, tornano i titolari. Leao prenderà il suo posto a sinistra, Saelemaekers a destra, mentre Díaz giocherà ancora al posto di Calhanoglu. Il turco migliora ma non è sicura la sua presenza con la Roma, probabile una decisione last minute. In difesa si rivede Calabria. Tonali va in panchina dopo la titolarità con il Celtic.

COME ARRIVA LA ROMA - La Roma torna ad allenarsi a Trigoria, ma perde Gianluca Mancini per Covid. E' dunque emergenza per Fonseca in difesa che difficilmente potrà contare anche su Smalling alle prese con una distorsione al ginocchio sinistro. Il modulo contro il Milan dovrebbe essere sempre il 3-4-2-1 con Mirante in porta e l'inserimento di Fazio vicino a Ibanez e Kumbulla. A centrocampo, da destra verso sinistra, Santon, Veretout, Pellegrini e Spinazzola, mentre sulla trequarti tornano Pedro e Mkhitaryan. In attacco Dzeko.