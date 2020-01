Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria: dubbio Ibra-Piatek dal 1'

18^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il ritorno di Ibra, l'esordio di Iachini e la sfida del futuro bianconero Kulusevski alla "sua" Atalanta, tanti temi in Serie A alla ripresa dopo le feste. Di seguito le probabili formazioni della sfide del prossimo turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Milan-Sampdoria, sfida delle 15.00 che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA IL MILAN - Diversi dubbi di formazione per Pioli, il principale ovviamente riguarda l'attacco, con il ballottaggio fra Ibrahimovic e Piatek. Nella rifinitura è stato provato il polacco, dovrebbe essere lui il titolare, Ibrahimovic entrerà a gara in corso. Difesa confermata con Donnarumma in porta, Calabria ed Hernandez come laterali, Musacchio e Romagnoli al centro. In mezzo Bennacer regista con Bonaventura e Krunic. A completare l'attacco ci saranno Suso e Calhanoglu, mentre Lucas Biglia non sarà a disposizione.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Un rientro e un’assenza pesante per Claudio Ranieri in difesa. Da positivo c’è il rientro in gruppo di Bereszynski, pronto a partire dal primo minuto. Di negativo naturalmente il brutto infortunio a Ferrari. Davanti ad Audero giocherà una linea a quattro con a destra il polacco, Murru a sinistra e la coppia formata da Murillo e Colley al centro. In mediana dovrebbe esserci Ekdal, out per una lieve forma influenzale in settimana, al fianco di Vieira con Thorsby da una parte e Linetty dall’altra mentre in avanti possibile impiego di Ramirez al fianco di Quagliarella