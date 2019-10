Le probabili formazioni di Milan-SPAL: Castillejo scavalca Suso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà la sfida tra Milan e SPAL a chiudere la decima giornata di campionato di Serie A. I rossoneri non possono sbagliare, dopo il ko dell'Olimpico contro la Roma, e Stefano Pioli va alla caccia della prima vittoria da quando ha preso il posto di Giampaolo. Appuntamento alle 21 a San Siro, con i due tecnici che devono ancora sciogliere alcuni dubbi di formazione.

COME ARRIVA IL MILAN - Piatek viaggia verso una maglia da titolare, ma Pioli in conferenza non ha escluso una convivenza con Leao, peraltro già testata a partita in corso. Bonaventura prova a strappare un posto a centrocampo (dubbio Paquetà) e Bennacer dovrebbe essere preferito a Biglia. Ballottaggio Calabria-Duarte sulla corsia destra, mentre per quel che riguarda l'attacco nelle ultime ore Castillejo ha scavalcato Suso: l'ex Villarreal è favorito per partire dal 1'.

COME ARRIVA LA SPAL - Tre cambi di formazione per la SPAL rispetto al pari con il Napoli. In porta sempre Berisha, ma in difesa riposerà un Igor ancora convalescente. Al suo posto Cionek, insieme a Vicari e Tomovic. Confermati Strefezza e Reca sulle fasce, mentre a centrocampo ci saranno Kurtic, Valdifiori e Murgia, con Missiroli che rifiaterà. Davanti spazio a Floccari con Paloschi.