Le probabili formazioni di Milan-SPAL: Piatek al centro dell'attacco

10^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La crisi del Milan, il duello in vetta, l'Atalanta che strabilia e le romane che risalgono. Ma non solo, il nono turno di Serie A ha regalato numerose sorprese e tante altre dovrebbero arrivare anche nel secondo turno infrasettimanale della stagione. Ma andiamo a vedere, con ordine, le probabili formazioni per le sfide di questa tre giorni di Serie A, grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA IL MILAN: stamattina allenamento di scarico e poche prove tattiche. I ballottaggi sono tre: il primo tra Calabria e Conti nel 4-3-3, il secondo tra Biglia e Bennacer, anche in ottica Lazio, che domenica arriva a San Siro. Il terzo invece è quello che riguarda il centravanti: Piatek dovrebbe ritrovare il suo posto nel tridente, con Suso e Calhanoglu, mentre Kessie e Paquetà saranno le mezzali.

COME ARRIVA LA SPAL: dopo il pari contro il Napoli, la SPAL è chiamata a fare l’impresa e conquistare i primi punti fuori casa contro il Milan. A San Siro, mister Semplici avrà diversi dubbi di formazione da sciogliere. In porta Berisha confermato, mentre in difesa, insieme a Vicari e Tomovic, potrebbe giocare Cionek al posto di un Igor uscito dolorante contro i partenopei. Strefezza e Reca agiranno sulle fasce, così come a centrocampo potrebbe farcela Kurtic - se recupera dal problema muscolare post-Napoli - insieme a Valdifiori e Murgia. In attacco Petagna con Floccari, ma non sarà da escludere Paloschi. Da vedere se tra i convocati tornerà Di Francesco.