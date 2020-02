vedi letture

Le probabili formazioni di Milan-Torino: Pioli ripropone l'undici anti-Juve

24^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo la Coppa Italia e con un pensiero al ritorno delle coppe europee (Atalanta, Inter e Roma saranno impegnate nella prossima settimana), il campionato si riprende il suo spazio: prima gara domani alle 15, Lecce-SPAL, e ultima lunedì sera, Milan-Torino. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 24° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara di San Siro, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA IL MILAN - In vista del Torino il tecnico rossonero Stefano Pioli potrebbe schierare la formazione vista ieri contro la Juve, con Calabria al posto di Conti squalificato: completano la difesa Kjaer, Romagnoli ed Hernandez, mentre in mezzo spazio a Bennacer e Kessie, col trio dietro la punta ancora composto da Castillejo, Calhanoglu e Rebic. Assenti Krunic, Biglia e Duarte per squalifica. Ibrahimovic costretto agli straordinari giocherà la terza gara di fila nel giro di otto giorni.

COME ARRIVA IL TORINO - Senza infortunati, con i lungodegenti Baselli e Zaza a disposizione e De Silvestri che ha superato gli acciacchi post-Samo, ma con Izzo squalificato: così si presenterà il Torino a San Siro contro il Milan nel posticipo di lunedì, con Moreno Longo a cerca di punti dopo cinque sconfitte consecutive. Si va verso la conferma dell'undici che ha perso in casa contro la Sampdoria, l'unica sarà Bremer (in vantaggio di Djidji) per sostituire Izzo al fianco di Nkoulou e Lyanco, mentre Ansaldi tornerà dal primo minuto ed è ballottaggio Aina-De Silvestri sull'out opposto. Baselli sfida Lukic per una maglia da titolare in mediana, davanti il solito tridente Verdi-Belotti-Berenguer.