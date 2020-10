Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta: ancora Romero a guidare la difesa della Dea

vedi letture

Dopo due settimane di pausa per le Nazionali, che non hanno certo aiutato a superare l'emergenza Covid-19, il pensiero torna solo sulle competizioni dei club, con le scelte dei tecnici impegnati in Europa che verranno forzatamente condizionate dall'esordio in Champions/Europa League. Ma prima, c'è il quarto weekend di Serie A: di seguito le ultime in arrivo dagli inviati di Napoli e Atalanta, che si sfideranno oggi alle ore 15.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Deve fare i conti con tre assenze pesanti Rino Gattuso in vista del match con l’Atalanta: oltre all’infortunato Insigne, il tecnico partenopeo dovrà rinunciare a Zielinski ed Elmas ancora positivi al Covid. Le assenze nella zona centrale del campo potrebbero dunque cambiare i piani del tecnico, che pare così orientato ad affidarsi al più collaudato 4-3-3 al posto del 4-2-3-1 provato con insistenza in allenamento nelle ultime settimane. Tra i pali c’è Ospina, con difesa composta da Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas e Hysaj. In mediana scalpita Bakayoko, ma il nuovo arrivato dovrebbe partire dalla panchina: spazio a Demme, Fabiàn e Lobotka. In avanti Lozano confermato a destra, con Politano dirottato a sinistra sulla fascia di Insigne. Nel ruolo di centravanti Mertens avanti nel ballottaggio con Osimhen.

COME ARRIVA L'ATALANTA - I nerazzurri tornano in campo dopo la sosta delle nazionali, Gasperini dovrà capire quali saranno le condizioni dei quattro sudamericani impegnati nelle qualificazioni a Qatar 2022, tornati a Bergamo nelle scorse ore. In difesa pochi cambi rispetto al match interno col Cagliari: Sportiello tra i pali e difesa a tre composta da Djimsiti, Romero e Palomino. In mediana spazio a De Roon e Freuler, con Pasalic che potrebbe andare sulla trequarti. Sulle corsie esterne pochi dubbi, Hateboer e Gosens sono titolari inamovibili. In attacco probabilmente ci sarà Zapata, con Muriel che partirà dalla panchina insieme a Malinovskyi: l’ucraino cercherà di strappare una maglia da titolare, ma tutto dipenderà dagli ultimi allenamenti della settimana.