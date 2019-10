Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta: Ilicic-Gomez contro gli azzurri

10^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

La crisi del Milan, il duello in vetta, l'Atalanta che strabilia e le romane che risalgono. Ma non solo, il nono turno di Serie A ha regalato numerose sorprese e tante altre dovrebbero arrivare anche nel secondo turno infrasettimanale della stagione. Ma andiamo a vedere, con ordine, le probabili formazioni per le sfide di questa tre giorni di Serie A, grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA IL NAPOLI: allarme in difesa per Carlo Ancelotti, che deve incassare il lungo stop a cui sarà costretto Kevin Malcuit che va da aggiungersi ai problemi di Hysaj, agli acciacchi di Manolas ed alla scarsa condizione di Ghoulam. Per la sfida all’Atalanta il tecnico punta di recupera Mario Rui, che dovrebbe comporre la difesa con Di Lorenzo sulla fascia destra e Maksimovic-Koulibaly in mezzo. A centrocampo Callejon ed Insigne saranno gli esterni, con Allan e Fabiàn in mezzo. In attacco Milik dovrebbe essere confermato, con Lozano che pare essere leggermente avvantaggiato su Mertens per affiancarlo.

COME ARRIVA L'ATALANTA: sicuramente ci saranno altri cambi rispetto al successo contro l'Udinese. In mediana Freuler e De Roon sono favoriti, anche se è difficile lasciare fuori un Pasalic in queste condizioni. Gosens e Castagne andranno sugli esterni, mentre in attacco Gomez e Ilicic si posizioneranno sulla trequarti a supporto di Muriel, anche se Gasperini potrebbe riproporre il tridente leggero con Malinovskyi al posto del colombiano. In difesa spazio a Toloi, Kjaer e Djimsiti, da valutare le condizioni di Masiello e Palomino: i due potrebbero rientrare nel match contro il Cagliari. Tra i pali confermato Gollini.