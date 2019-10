Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta: Mertens sorpassa Milik

10^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo gli anticipi di ieri sera, ancora la Serie A protagonista con il programma serale del turno infrasettimanale. Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Atalanta (diretta tv su Sky a partire dalle 19.00) grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA IL NAPOLI - Difesa inedita per Carlo Ancelotti, che nelle ultime ore ha dovuto rinunciare oltre a Malcuit, Manolas ed Hysaj anche a Ghoulam out per un risentimento muscolare. Tra i convocati Mario Rui, che resta in ballottaggio con Luperto per un posto sulla corsia mancina, con Di Lorenzo sulla fascia destra e Maksimovic-Koulibaly in mezzo. A centrocampo Callejon ed Insigne saranno gli esterni, con Allan e Fabiàn in mezzo. In attacco nelle ultime ore salgono le quotazioni della coppia leggere Mertens-Lozano, con Milik verso un'esclusione a sorpresa.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Sicuramente ci saranno altri cambi rispetto al successo contro l'Udinese. In mediana Freuler e De Roon sono favoriti, anche se è difficile lasciare fuori un Pasalic in queste condizioni. Gosens e Castagne andranno sugli esterni, mentre in attacco Gomez e Ilicic si posizioneranno sulla trequarti a supporto di Muriel, anche se Gasperini potrebbe riproporre il tridente leggero con Malinovskyi al posto del colombiano. In difesa spazio a Toloi, Kjaer e Djimsiti, da valutare le condizioni di Masiello e Palomino: i due potrebbero rientrare nel match contro il Cagliari. Tra i pali confermato Gollin