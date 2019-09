Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari: Maran vara la difesa a tre

Le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Prime quattro gare di Serie A già alle spalle, è tempo di turno infrasettimanale, il primo del campionato 2019/20: le sfide Hellas Verona-Udinese e Brescia-Juventus apriranno la quinta giornata, poi spazio a ben sette gare serali domani e al posticipo del giovedì tra Torino e Milan. Di seguito le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

COME ARRIVA IL NAPOLI: dopo gli 8 cambi operati a Lecce rispetto alla sfida al Liverpool, Ancelotti pare orientato ad affidarsi ad una nuova piccola rivoluzione. Sugli esterni torneranno Di Lorenzo e Mario Rui, così come Manolas al centro della difesa, con Koulibaly intoccabile. A centrocampo Callejon reclama il suo posto a destra, così come Allan in mediana accanto a Fabiàn Ruiz. A sinistra confermato Insigne, mentre in attacco l’unico sicuro del posto è Mertens. Accanto al belga potrebbe esserci Lozano (il favorito) in lotta con Llorente e Milik (leggermente indietro al momento). Qualche dubbio anche tra i pali: Ancelotti potrebbe dare un minimo di continuità ad Ospina.

COME ARRIVA IL CAGLIARI: reduce dalle due vittorie consecutive contro Parma e Genoa, il Cagliari di Rolando Maran fa visita al Napoli di Ancelotti, gasato a mille dopo le due vittorie in una settimana tra Champions League e Serie A. Il tecnico trentino dovrà fronteggiare l'assenza di Nainggolan (forse a disposizione per il Verona), cui si aggiunge quella di Cigarini, uscito malconcio dall'anticipo di venerdì scorso. Potrebbe esserci un inaspettato cambio di modulo, con difesa a tre guidata da Ceppitelli, con Pisacane e Klavan ai lati, mentre nel centrocampo a cinque si adatterebbe Nandez a laterale destro, con Oliva, Rog e Ionita in mezzo, mentre Pellegrini andrebbe a sinistra. Joao Pedro e ancora Simeone di punta.