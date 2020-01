Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina: KK out. Cutrone con Chiesa

20^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Giacomo Morini

Tanto mercato ma anche campo in questa settimana che porta alla prima giornata del girone di ritorno di Serie A: esauriti gli ottavi di finale di Coppa Italia, è già tempo di pensare alla lotta Scudetto e in generale al campionato, con tutte le venti squadre a caccia dei propri obiettivi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 20° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Napoli-Fiorentina, sfida delle 20.45 di oggi, che verrà trasmessa da DAZN:

COME ARRIVA IL NAPOLI - Rino Gattuso dovrà fare i conti con l'infermeria ancora piena: out Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam e Mertens e lo squalificato Mario Rui, con una situazione in difesa particolarmente complessa da gestire. Nel 4-3-3, Ospina tra i pali (Meret non è ancora al meglio), mentre in difesa Luperto affiancherà Manolas con Di Lorenzo che torna a destra ed Hysaj che slitta a sinistra. Nel ruolo di regista resta ancora favorito Fabiàn, con Demme che insidia quella posizione. A completare il reparto Zielinski ed Allan, mentre non pare ci siano dubbi in attacco: nuova conferma per il terzetto composto da Callejon, Insigne e Milik.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Davanti a Dragowski il solito 3-5-2 con Dalbert e Lirola a tutta fascia, mentre in difesa Caceres, Milenkovic e Pezzella. Benassi e Castrovilli saranno le mezzali, con Pulgar in cabina di regia e l'atteso esordio dal primo minuto, in campionato almeno, per Cutrone. Al suo fianco dovrebbe esserci Chiesa, dopo il turno di riposo avuto in Coppa Italia: ancora fuori Boateng, panchina per Vlahovic che ha disputato novanta minuti mercoledì, in Coppa Italia.