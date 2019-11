Le probabili formazioni di Napoli-Genoa: ancora Ankersen a sinistra

12^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la quarta giornata di coppe internazionali e alla vigilia della terza pausa per le nazionali della stagione, la Serie A vive il suo 12° turno: si comincia stasera col derby emiliano tra Sassuolo e Bologna, inevitabile conclusione domenica sera, quando all'Allianz Stadium di Torino arriverà il Milan di Pioli. Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Genoa (diretta tv a partire dalle 20.45 su DAZN) grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA IL NAPOLI - Settimana di fuoco per il Napoli che deve ora fare i conti con la delicata sfida col Genoa. In dubbio per il match Meret, Allan e Mario, così come Manolas e Ghoulam difficilmente arruolabile. Nel 4-4-2 di Ancelotti spazio dunque ad Ospina tra i pali, con Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Luperto in difesa. Mediana con Callejon, Fabian, Elmas e Zielinski (in vantaggio su Insigne), mentre in attacco torna Milik affiancato da Lozano che cerca continuità dopo il gol al Salisburgo.

COME ARRIVA IL GENOA - Thiago Motta dovrebbe recupera Romero, un piccolo acciacco contro l’Udinese, per il match del San Paolo. Il difensore giocherà al centro della difesa al fianco di Zapata con Ghiglione e uno fra Barreca e Ankersen sulle corsie a protezione della porta di Radu. A centrocampo rientra dalla squalifica Cassata al fianco di Schone mentre in attacco non ci sarà Kouamé, impegnato con la Costa d’Avorio nella Coppa d’Africa Under 23. Ad innescare Pinamonti ci saranno Gumus sulla destra, Agudelo al centro e Pandev sulla sinistra.