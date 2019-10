Le probabili formazioni di Napoli-Hellas Verona: Milik chiede spazio dal 1'

8^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Seconda sosta dei campionati in archivio, e dopo altre due vittorie della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini, è già tempo di pensare ai campionati, in particolare alla ottava giornata di Serie A. Si comincia con Lazio-Atalanta di sabato, si chiude con Brescia-Fiorentina di lunedì: in mezzo, le reazioni per il cambio in vetta e la curiosità di vedere il nuovo Milan di Pioli. Ma andiamo a vedere, con ordine, le probabili formazioni della seconda sfida del weekend:

COME ARRIVA IL NAPOLI: Ancelotti dovrà valutare le condizioni dei diversi calciatori impiegati con le loro nazionali, qualcuno acciaccato come il messicano Lozano colpito duro nel match con Panama. Tra i pali ci sarà Meret, mentre in difesa dovrebbero agire Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly (al ritorno dopo la squalifica) e Ghoulam (favorito su Mario Rui, che ha comunque recuperato dal guaio muscolare patito contro il Genk). A centrocampo Callejon a destra, Allan e Fabian al centro, mentre a sinistra potrebbe avere una chance dal primo minuto Younes, con Insigne inizialmente in panchina. In attacco favorita la coppia Milik-Mertens, col polacco che ha chiesto spazio in settimana: Ancelotti lo vuole accontentare.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA: Bocchetti insidia Gunter per una maglia da titolare al fianco di Rrahmani e Kumbulla. Faraoni e Lazovic sulle corsie, a sigillo di Miguel Veloso e Amrabat. Più di un nodo da sciogliere sulla trequarti: Salcedo può essere riconfermato, Zaccagni e Verre sono pienamente in corsa, così come Pessina. Per il ruolo di punta centrale Stepinski conserva un margine minimo di vantaggio su Di Carmine, che torna arruolabile, ma non è al meglio e partirà dalla panchina.