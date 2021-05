Le probabili formazioni di Napoli-Hellas Verona: Osimhen in vantaggio su Mertens

vedi letture

Di seguito tutte le ultime su Napoli-Hellas Verona, raccolte dai nostri inviati:

▪ Napoli-Hellas Verona - Domenica 23 maggio, ore 20.45, stadio Diego Armando Maradona

▪ Arbitra Daniele Chiffi della sezione di Padova

▪ Classifica: Napoli 76 punti, Hellas Verona 44 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA IL NAPOLI - Ultimo ostacolo per il Napoli nella corsa Champions. I partenopei ospitano al Maradona l’Hellas in quella che dovrebbe essere l’ultima gara sulla panchina azzurra di Rino Gattuso. Il tecnico potrebbe recuperare Koulibaly, anche se difficilmente andrà a stravolgere troppo la squadra che tanto bene ha fatto nelle ultime uscite. In tal senso, tra i pali dovrebbe esserci ancora Meret, così come la difesa dovrebbe essere confermata in blocco: Di Lorenzo e Hysaj sulle corsie, Rrahmani e Manolas in mezzo. A centrocampo Demme dovrebbe ritrovare spazio al fianco di Fabiàn, mentre in attacco Lozano (in vantaggio su Politano), Zielinski e Insigne agiranno alle spalle di Osimhen.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Ivan Juric sembra orientato a confermare la difesa schierata contro il Bologna: spazio dunque a Ceccherini, Gunter e Dimarco davanti a Pandur, stabilmente titolare in questo finale di stagione. Restano comunque in piedi le candidature di Dawidowicz e Magnani, leggermente defilati ma comunque in corsa per una maglia. Sugli esterni andranno Faraoni e Lazovic, che cingeranno i due mediani: Veloso può insidiare uno tra Tameze e Ilic, che partono però in pole rispetto al portoghese. Barak è squalificato: aperto il casting tra Salcedo e Bessa per affiancare Zaccagni sulla trequarti. A completare il quadro sarà con ogni probabilità Nikola Kalinic, tornato al gol nell'ultimo turno dopo un digiuno durato più di cinque mesi.