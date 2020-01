Le probabili formazioni di Napoli-Inter: Milik al centro dell'attacco

18^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ritorno di Ibra, il rinnovato Genoa di Nicola, l'esordio di Iachini e la sfida del futuro bianconero Kulusevski alla "sua" Atalanta: questi i temi di interesse principali del 18° turno di Serie A, che si sposta di un giorno, sviluppandosi tra domenica pomeriggio e lunedì sera. Di seguito le probabili formazioni della sfide del prossimo turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Napoli-Inter, sfida delle 20.45 di lunedì che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA IL NAPOLI - Il Napoli torna in campo nel 2020 con la grande sfida all'Inter e tanti problemi di formazione per Rino Gattuso. Preoccupano le condizioni di Koulibaly e Maksimovic, mentre Fabian Ruiz è ristabilito e giocherà dal primo minuto. Confermato il 4-3-3 con difesa composta da Meret, Di Lorenzo, Manolas, Luperto (nel caso in cui Koulibaly e Maksimovic non dovessero recuperare) e Mario Rui. A centrocampo spazio ad Allan, Zielinski e Fabian. Verso la conferma il tridente con Callejon a destra, Insigne a sinistra e Milik riferimento centrale.

COME ARRIVA L'INTER - Recuperati Alexis Sanchez, Nicolò Barella e Kwadwo Asamoah (sul ghanese ancora qualche dubbio sulle condizioni del ginocchio c'è), Antonio Conte perde invece (e ancora una volta) Danilo D'Ambrosio: ko in allenamento a causa di un risentimento muscolare. Le buone notizie sono le alte percentuali di possibilità che Stefano Sensi vada in campo dal primo minuto e il rientro - dopo lo stop per squalifica - di Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez. Davanti alla porta di Samir Handanovic perciò regolare GDS con Diego Godin, Stefan de Vrij e Milan Skriniar. Completano il centrocampo Matias Vecino, Antonio Candreva e, come al solito, uno tra Valentino Lazaro e Cristiano Biraghi. Davanti con il Toro c'è Romelu Lukaku.