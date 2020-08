Le probabili formazioni di Napoli-Lazio: torna Mertens dal primo minuto

La Serie A 2019/20 è finalmente giunta al termine. Via alle ultime dieci gare della stagione, che non ha ancora regalato tutti i verdetti: dopo lo scudetto, vanno assegnati i tre posti dietro la Juventus e soprattutto il terzultimo posto della classifica, che vale la retrocessione in Serie B. Di seguito le ultime di formazione di Napoli-Lazio, sfida del weekend di Serie A, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA IL NAPOLI - Ultima tappa di avvicinamento alla sfida con il Barcellona per il Napoli di Rino Gattuso, con la squadra messa sotto accusa dal tecnico dopo la sconfitta contro l’Inter. “Non abbiamo il veleno, non c’è anima” aveva tuonato Gattuso, invitando così il gruppo a ritrovare motivazioni in vista della decisiva sfida di Champions. Per l’ultima uscita in campionato contro la Lazio, il tecnico potrebbe dare spazio a molti di quelli che saranno poi titolare contro i blaugrana per testarne la condizione, sfruttando poi la possibilità dei cinque cambi per gestire le energie. Tra i pali Meret con difesa composita da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Hysaj (Mario Rui appare tra i più stanchi in questa fase finale). In mediana il trio composto da Demme, Fabiàn e Zielinski, mentre in avanti torna Mertens dal primo minuto con Insigne e Callejn a destra.

COME ARRIVA LA LAZIO - Ultimo appuntamento stagionale per la Lazio, che a Napoli cercherà di chiudere in classifica almeno sul podio, sfruttando anche lo scontro diretto tra Inter e Atalanta. Ci sarà ovviamente Ciro Immobile, pronto a festeggiare la Scarpa d'Oro e a superare lo storico record di 36 gol di Higuain (è a 35). Accanto a lui in attacco ci sarà Correa, reduce da due gol consecutivi: Caicedo non è stato convocato mercoledì con il Brescia e ieri non si è allenato, difficilmente sarà a disposizione. A centrocampo l'unico ballottaggio è a sinistra con Marusic in vantaggio (lui è stato provato nella rifinitura) su Jony e Lukaku: a destra Lazzari, mentre in mezzo Milinkovic, Parolo e Luis Alberto. Nel terzetto difensivo spazio a Patric, Luiz Felipe ed Acerbi, che non è al meglio ma stringerà i denti come nelle ultime due uscite. Ancora out Leiva, Lulic e Radu.