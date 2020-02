Le probabili formazioni di Napoli-Lecce: Liverani conferma tutti

23^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il recupero di Lazio-Verona, le squadre di Serie A ripartono tutte alla pari, finalmente, per la 23^ giornata di campionato. Archiviato il mercato invernale e con le coppe che fanno capolino, per le venti formazioni di massima serie d'ora in avanti spazio e concentrazione solo sul campo, alla ricerca dei prossimi tre punti. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 23° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del San Paolo di domenica pomeriggio, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA IL NAPOLI - Buone notizie per Rino Gattuso, che in vista della sfida al Lecce dovrebbe recuperare in maniera definitiva Kalidou Koulibaly, pronto a tornare al centro della difesa accanto a Manolas. Ancora in dubbio Fabiàn, che con Ghoulam continua a svolgere parte degli allenamento in disparte rispetto al gruppo. Nel 4-3-3 del tecnico dovrebbe essere confermato Meret tra i pali, con difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In mediana torna dal 1’ Demme, decisivo a Genova, affiancato da Allan (in vantaggio su Lobotka) e Zielinski. In attacco Milik ed Insigne sicuri del posto, mentre rischia qualcosa Callejon insidiato da Politano e Mertens. Al momento, però, lo spagnolo resta ancora leggermente favorito.

COME ARRIVA IL LECCE - 4-3-1-2 o 5-3-2? Questo il dubbio di Liverani, propenso a schierare la stessa formazione che ha battuto il Torino con un rondo quattro a zero (prima vittoria in casa per il tecnico da quanto il Lecce è tornato in Serie A): quindi ancora Deiola in cabina di regia, con Majer e Barak ai suoi lati. Saponara sarà il trequartista dietro a Falco e Lapadula. In difesa Rispoli e Donati sulle fasce, Lucioni e Rossettini in mezzo. Tra i pali Vigorito confermato e preferito a Gabriel.