Le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo: Milik al centro dell’attacco

vedi letture

Dopo l'anticipo tra Milan e Atalanta, Serie A nuovamente in campo quest'oggi col programma della 36^ giornata. Di seguito le ultime di formazione di Napoli-Sassuolo, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA IL NAPOLI - Dopo la sconfitta di Parma, ed il disappunto manifestato dopo il match, Rino Gattuso si attende una reazione dal Napoli che ospita il Sassuolo al San Paolo. Il tecnico, anche in vista della sfida dell’8 agosto in Champions contro il Barcellona, dovrebbe tenere ancora a riposo Dries Mertens dopo la botta rimediata nel match con l’Udinese. Ancora in panchina Ospina, non al meglio e conferma dunque tra i pali per Meret. In difesa Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie, con la coppia centrale composta da Maksimovic e Koulibaly. In cabina di regia torna Lobotka, con Zielinski ed Elmas ai lati. In attacco torna Callejon a destra, con Insigne a sinistra e Milik al centro dell’attacco.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - De Zerbi deve fare i conti con la lista degli indisponibili che continua ad aumentare. A Chiriches, Romagna, Obiang e Defrel si è aggiunto anche Boga, ko contro il Milan. Da valutare le condizioni di Toljan, non ancora al massimo e in panchina con i rossoneri. Davanti a Consigli, dovrebbe però tornare l'esterno ex Borussia Dortmund (Muldur ha deluso con il Milan), ma se non dovesse farcela potrebbe esserci la scalata di Marlon con Magnani e il rientrante Ferrari al centro della difesa, con Kyriakopoulos che dovrebbe far rifiatare Rogerio sulla sinistra. Probabili nuovi straordinari per Locatelli (Bourabia squalificato), il più utilizzato dopo la ripresa, con il ritorno di capitan Magnanelli dall'inizio. In avanti Berardi sembra essere sicuro di una maglia. Non c'è Defrel, quindi possibile la quarta da titolare per Ciccio Caputo con Djuricic e Traore a completare la squadra. Anche Haraslin non ha convinto con il Milan e potrebbe iniziare dalla panchina.