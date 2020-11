Le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo: Politano e Boga dal 1', più Hysaj che Mario Rui

Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo, raccolte dai nostri inviati:

▪ Napoli-Sassuolo - Domenica, ore 18.00 al San Paolo, 6^ giornata di campionato

▪ Arbitra Maurizio Mariani della sezione di Aprilia

▪ Classifica: Napoli 11 punti, Sassuolo 11 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL NAPOLI - Per Gattuso, dopo il turnover contro la Real Sociedad, è tempo di tornare agli uomini che hanno avuto maggiore spazio in campionato. Per la sfida al Sassuolo ormai consolidato 4-2-3-1 con Meret tra i pali e difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj (in vantaggio su Mario Rui). In mediana torna Fabiàn, accanto a Bakayoko (a gara in corso spazio anche al rientrante Zielinski). In attacco zero dubbi con Insigne out: Politano a destro, Lozano a sinistra e Mertens alle spalle di Osimhen.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Sassuolo in piena emergenza con le illustri assenze di Caputo, Djuricic e Berardi. De Zerbi è intenzionato a confermare il 4-2-3-1 con Consigli tra i pali, Muldur e Kyriakopoulos sulle corsie laterali, Chiriches (o Marlon) al centro con Ferrari. In mezzo al campo Locatelli più uno tra Bourabia e Obiang. In avanti formazione rimaneggiata con Traoré, Maxime Lopez, Boga (o Defrel) alle spalle di Raspadori.