Le probabili formazioni di Napoli-Spezia: Gattuso ruota i suoi. Meret torna titolare

Panchine in bilico e primi due posti divisi da un punto: la Serie A 2020/21 è entrata nel vivo e con la seconda gara del nuovo anno, la prima in infrasettimanale, regalerà tante emozioni, con ben sette gare in contemporanea. Di seguito le indicazioni di formazione di Napoli-Spezia, con le ultime dai campi raccolte dai nostri inviati:

▪ Napoli-Spezia - Mercoledì, ore 18.00, al San Paolo

▪ Arbitra Maurizio Mariani, della sezione di Roma

▪ Classifica: Napoli 28 punti, Spezia 11 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL NAPOLI - Dopo la bella vittoria di Cagliari il Napoli ospita lo Spezia, con Rino Gattuso che dovrà fare ancora a meno di Osimhen, Mertens e Koulibaly. Possibile qualche rotazione in più, in vista del tour de force che attende la squadra. Tra i pali dovrebbe tornare Meret, in difesa Di Lorenzo, Maksimovic e Manolas al centro (ci sono possibilità anche per Rrahmani, che a Cagliari ha fatto il suo esordio nel finale di gara), con Hysaj a sinistra. In mezzo conferma per Bakayoko, possibile turno di riposo per Fabiàn in favore del recuperato Demme. In attacco Lozano ha subito altri colpi alla caviglia a Cagliari e potrebbe finire in panchina in favore di Politano. Per il resto, tutto confermato: Zielinski fa il trequartista, Insigne si piazza a sinistra e Petagna fa il centravanti.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Scelte quasi obbligate per Vincenzo Italiano che per la sfida del “Diego Armando Maradona” non potrà contare nemmeno sugli squalificati Estevez e Chabot. In porta ci sarà Provedel mentre al centro della difesa è probabile che vedremo la coppia formata da Erlic e Terzi con Ferrer che potrebbe tornare sulla corsia di destra e Vignali che potrebbe anche agire a sinistra al posto di Marchizza, anche se quest’ultimo sembra comunque favorito. A centrocampo ci sarà Maggiore con Deiola e Pobega che potrebbero agire come mezzali mentre in attacco Farias è favorito su Agudelo per un posto nel tridente con Nzola e Gyasi.