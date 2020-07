Le probabili formazioni di Napoli-Udinese: riecco Mertens e Insigne. Nestorovski con Lasagna

Torna in campo la Serie A con la trentaquattresima giornata. Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Udinese (in programma oggi alle ore 19.30, diretta Sky):

COME ARRIVA IL NAPOLI - Dopo la prestazione deludente contro il Bologna Rino Gattuso si attende dal suo Napoli un’immediata reazione. Per la sfida all’Udinese il tecnico dovrà fare a meno dello squalificato Di Lorenzo, mentre dovrebbero tornare dal primo minuto Mertens ed Insigne tenuti inizialmente in panchina al Dall’Ara. Nel 4-3-3 partenopeo conferma per Meret tra i pali, con difesa a quattro composta da Hysaj, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In mediana Demme, Zielinski e Fabiàn, mentre in attacco possibile conferma di Politano a destra con Insigne a sinistra e Mertens al centro del tridente.

COME ARRIVA L'UDINESE - Caccia ai tre punti che significherebbero salvezza quasi ottenuta per la formazione di Luca Gotti che dopo il pari contro la Lazio vuole allungare sulla zona retrocessione. Davanti a Musso la linea a tre di difesa dovrebbe essere formata da Troost-Ekong, Nuytinck e Samir, con Stryger Larsen e Sema sulle corsie laterali a centrocampo e il trio formato da De Paul, Walace e Fofana in mediana. Davanti Nestorovski con Lasagna, visto anche che Okaka è squalificato.