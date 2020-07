Le probabili formazioni di Parma-Atalanta: Karamoh dal 1', di fronte avrà Sutalo

-2 al termine della stagione, con il campionato che ha ben poco da offrire in termini di obiettivi ancora da raggiungere: da assegnare ancora l'ultima retrocessione in Serie B, un discorso che riguarda Lecce e Genoa. Di seguito le ultime di formazione di Parma-Atalanta, prima sfida del weekend di Serie A, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA IL PARMA - Penultima giornata di campionato, ma per Roberto D’Aversa, nonostante la classifica non abbia più nulla da chiedere, difficile ipotizzare un po’ di turnover contro la schiacciasassi Atalanta. Il tecnico crociato deve fronteggiare nuovi stop, che gli consegnano un centrocampo atipico ed obbligato, così come l’attacco, senza un vero e proprio centravanti. In porta Sepe, con l’opzione Colombi sempre da tenere valida. Linea a quattro con il rientrante Gagliolo a sinistra e Darmian a destra, con la coppia centrale formata da Iacoponi e Bruno Alves. A centrocampo come detto le scelte sono obbligate, con solo Kucka, Kurtic e Barillà a disposizione. Occhio però alla pazza idea Kulusevski mezzala, come nel finale della gara di Brescia. Infine, nuova chance per il tridente atipico con Kulusevski a destra, Karamoh a sinistra più di Gervinho e Caprari davanti.

COME ARRIVA L'ATALANTA - I nerazzurri tornano in campo dopo il pareggio di San Siro. In difesa le scelte sono quasi obbligate: assente Toloi per squalifica, spazio a Sutalo insieme a Caldara e Palomino davanti a Gollini. Djimsiti, vista la diffida, potrebbe partire dalla panchina. Hateboer e Gosens andranno ad occupare le corsie esterne, con Freuler e De Roon in mezzo al campo. Il dubbio di giornata riguarda la trequarti: Pasalic sembra essere preferito a Malinovskyi, Zapata e Gomez andranno a completare il reparto. Muriel potrebbe partire dalla panchina, ormai il colombiano è diventato l’arma in più di Gasperini per far male a gara in corso.