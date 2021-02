Le probabili formazioni di Parma-Bologna: Orsolini si candida per un posto, Antov in panchina

Mercato chiuso, per i prossimi tre mesi si penserà solo ed esclusivamente al rettangolo verde: per le venti formazioni di Serie A la campagna rafforzamenti è finita, ora i tecnici potranno contare sulla massima concentrazione dei propri calciatori nella ricerca dei tre punti. Con le coppe europee dietro l'angolo, questa giornata si annuncia molto importante per tutte le squadre di massima divisione, a caccia di punti pesanti per i rispettivi obiettivi. Di seguito le ultime dai campi di Parma-Bologna raccolte dai nostri inviati:

▪ Parma-Bologna - Domenica, ore 18.00, stadio Ennio Tardini

▪ Arbitra Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata

▪ Classifica: Parma 13 punti, Bologna 20 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL PARMA - Alla caccia di punti vitali per ripartire dopo una periodo grigissimo, il Parma di Roberto D'Aversa ospita il Bologna al Tardini, in un derby che negli ultimi anni ha sempre regalato spettacolo. Il tecnico crociato non dovrebbe effettuare moltissimi cambi rispetto alle ultime uscite, con Sepe in porta, linea a quattro con Conti e Gagliolo terzini e con Osorio al fianco di Mattia Bani, in ballottaggio con Bruno Alves, appena rientrato da un infortunio. A centrocampo possibile chance dall'inizio per Cyprien in regia, con Brugman pronto a subentrare, al fianco di Hernani e di Kurtic. Davanti, confermato il tridente delle ultime uscite con Kucka e Gervinho a spalleggiare Cornelius.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Riccardo Orsolini non è al 100%, ma il suo forfait al momento sembra escluso, mentre è aperto il ballottaggio con Skov Olsen. Negli altri reparti, invece, non dovrebbero esserci grosse variazioni rispetto alla sfida con il Milan. A proteggere la porta rossoblù il solito Skorupski, mentre in difesa Tomiyasu potrebbe essere riconfermato terzino con Soumaoro e Danilo centrali e Dijks a destra. A centrocampo Mihajlovic potrebbe scegliere la coppia Schouten e Svanberg, con Poli e Dominguez subito dietro nelle gerarchie. Musa Barrow, poi, dovrebbe essere nuovamente schierato prima punta mentre alle sue spalle oltre a Soriano e Sansone ci sarà uno tra Orsolini e Skov Olsen. Ancora indisponibili, invece, Faragò, Medel e Santander, mentre il neo acquisto Antov potrebbe guadagnarsi la sua prima convocazione.