Le probabili formazioni di Parma-Hellas Verona: Karamoh ancora dal 1'

10^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La crisi del Milan, il duello in vetta, l'Atalanta che strabilia e le romane che risalgono. Ma non solo, il nono turno di Serie A ha regalato numerose sorprese e tante altre dovrebbero arrivare anche nel secondo turno infrasettimanale della stagione. Ma andiamo a vedere, con ordine, le probabili formazioni per le sfide di questa tre giorni di Serie A, grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA IL PARMA: fuori anche Gagliolo, le scelte in difesa si assottigliano fino a diventare obblighi. Quattro posti e quattro difensori, con Pezzella che rileverà Gagliolo a sinistra, mentre al centro Iacoponi-Dermaku, con Darmian a destra. A centrocampo ancora Kucka con Brugman (e non Scozzarella, squalificato dal Giudice Sportivo) e Barillà a dare il cambio ad Hernani, mentre in attacco Gervinho dovrebbe essere confermato a sinistra, con Kulusevski ancora centrale e Karamoh a destra.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA: Verso la conferma in toto la difesa schierata contro il Sassuolo, con Rrahmani, Kumbulla e Gunter a protezione di Silvestri. Juric recupera Veloso, che ricomporrà il tandem con Amrabat. Faraoni e Lazovic sulle corsie, ancora tutto aperto sulla trequarti: possono spuntarla Pessina e Zaccagni, ma attenzione anche a Salcedo e Verre. Davanti potrebbe essere riconfermato Di Carmine, sempre insidiato da Stepinski.