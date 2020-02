Le probabili formazioni di Parma-Lazio: fuori anche Bastos, gioca Patric

23^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo il pari nel recupero, la Lazio tenta nuovamente il sorpasso sull'Inter, impegnata due ore dopo nella sfida contro il Milan. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 23° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Tardini, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA IL PARMA - Oltre agli infortunati di vecchia data Inglese e Scozzarella, mister D'Aversa è alle prese con le condizioni non ottimali di Kulusevksi e Corniulius. Spazio dunque a Kucka prima punta, affiancato da Siligardi e con grandi probabilità da Caprari, già esordiente a Cagliari. A centrocampo si dovrebbe rivedere il terzetto della scorsa giornata, con Brugman in regia coadiuvato da Hernani e Jasmin Kurtic. La difesa è quella titolare, con Gagliolo e Darmian in fascia e Bruno Alves e Iacoponi al centro, davanti ancora a Simone Colombi, che ha risposto bene a Cagliari e al momento pare in vantaggio rispetto al neo arrivato Radu.

COME ARRIVA LA LAZIO - In casa Lazio Inzaghi dovrà fare i conti con altre due assenze. Oltre agli squalificati Milinkovic e Radu, non dovrebbero partire con la squadra neanche Lulic e Bastos, con quest'ultimo che ha abbandonato anzitempo la seduta odierna di rifinitura. Scelte obbligate: in difesa Patric, Luiz Felipe e Acerbi, con Parolo, Leiva e Luis Alberto in mezzo al campo. A sinistra Jony, mentre a destra Marusic insidia Lazzari. Davanti Caicedo-Immobile