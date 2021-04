Le probabili formazioni di Parma-Milan: Pioli dà fiducia a Rebic e 'alza' Saelemaekers

Dopo i recuperi e la prima settimana di quarti di finale di coppe europee, il focus torna sulla Serie A, che entra nell'ultimo quarto di stagione: nel weekend si gioca infatti il 30esimo turno, giornata pesante specie per la lotta salvezza e per la zona Champions. Dopo il recupero vinto dalla Juve, la sfida tra le sei contendenti sembra apertissima. Di seguito tutte le probabili formazioni di Parma-Milan, raccolte dai nostri inviati:

▪ Parma-Milan - Sabato, ore 18.00, stadio Ennio Tardini

▪ Arbitra Fabio Maresca della sezione di Napoli

▪ Classifica: Milan 60 punti, Parma 20 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA IL PARMA - Tantissime assenze per Roberto D'Aversa, che soprattutto in attacco si ritrova gli uomini contati visti gli infortuni di Mihaila e Karamoh: il tecnico crociato dovrebbe schierare Man e Gervinho dall'inizio, al fianco di Pellè, con Cornelius pronto a subentrare nella ripresa. A centrocampo tornerà Kurtic dall'inizio, con Brugman ed Hernani in ballottaggio per completare il reparto al fianco di Kucka. In difesa out Osorio, sostituito da Valenti, che completa il reparto con Bani e i rientranti Conti e Pezzella, davanti a Sepe.

COME ARRIVA IL MILAN - Pioli recupera Mandzukic, Diaz e Leao, tutti convocati. Bennacer e Kessie saranno ancora i protagonisti a centrocampo, con Tonali in panchina e Calhanoglu-Rebic sicuri di un posto a supporto di Ibrahimovic. In difesa con l'assenza di Romagnoli, il tecnico Stefano Pioli si affiderà ancora a Tomori e Kjaer. Ballottaggio a destra nel ruolo di terzino tra Dalot e Kalulu, mentre davanti dovrebbe tornare Saelemaekers, che da terzino non ha convinto del tutto.