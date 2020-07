Le probabili formazioni di Parma-Napoli: Gattuso con Lozano al centro dell'attacco

Serie A di nuovo in campo stasera con le gare in programma per la 35^ giornata. Di seguito le probabili formazioni di Parma-Napoli (in programma oggi alle ore 19.30, diretta DAZN):

COME ARRIVA IL PARMA - In uno dei momenti più difficili della sua gestione, Roberto D’Aversa si prepara ad ospitare il Napoli ancora con qualche incognita dovuta agli infortuni rimediati dai suoi dopo le ultime gare. La linea difensiva oltre a Bruno Alves dovrà fare a meno anche di Gagliolo, mentre rientrerà Darmian dopo la squalifica. A centrocampo possibile rivedere il trio di domenica, con Grassi che insidia Hernani, uscito anzitempo contro la Sampdoria. Ancora out Kucka che dovrebbe però tornare in panchina. Davanti, difficile vedere Inglese dal primo minuto, con Caprari confermato falso nueve insieme a Karamoh e Kulusevski.