Le probabili formazioni di Parma-Sampdoria: Caprari falso 9. Ramirez con Quagliarella

Torna in campo la Serie A con la trentaquattresima giornata. Di seguito le probabili formazioni di Parma-Sampdoria (in programma domani alle ore 17.15, diretta DAZN):

COME ARRIVA IL PARMA - Un solo punto nelle ultime sei gare per il Parma, che attende domenica al Tardini la Sampdoria che potrebbe addirittura sorpassare la squadra di D’Aversa con un risultato positivo. Gli infortuni di Bruno Alves e Cornelius non aiutano i crociati, che faticano a segnare e subiscono tante reti. Per la sfida contro i blucerchiati D’Aversa dovrà inoltre fare a meno degli squalificati Darmian e Grassi. L’ex tecnico del Lanciano ripartirà da Sepe in porta, Laurini e Gagliolo sulle fasce con Iacoponi e Dermaku nel mezzo. A centrocampo Kucka è un’incognita e potrebbe partire dalla panchina, con Hernani, Brugman e Kurtic a formare il pacchetto centrale. Davanti, Gervinho e Kulusevski hanno praticamente la certezza di una maglia da titolare, con Caprari che dovrebbe agire da falso nueve.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Non pensare al derby. È l'imperativo in casa Sampdoria che al "Tardini" sarà ospite del Parma. Mister Ranieri deve fare i conti con diversi giocatori diffidati che potrebbero rifiatare, almeno parzialmente, in vista della stracittadina di mercoledì sera. In porta ci sarà Audero con Bereszynski che dovrebbe rientrare a destra con Yoshida al centro della difesa insieme a uno fra Chabot e Colley, uno dei diffidati, e a sinistra Murru. A centrocampo ci sarà Ekdal con Bertolacci possibile partner, mentre gli esterni potrebbero essere Depaoli e Jankto con Ramirez e Quagliarella in attacco.