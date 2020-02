Le probabili formazioni di Parma-SPAL: D'Aversa ritrova Kulusevski davanti

26^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Esaurito il primo turno eliminatorio di Europa League e l'andata degli ottavi di Champions, per le formazioni italiane è tempo di tornare a pensare al campionato, anche se il 26° turno sarà forzatamente condizionato dall'emergenza Coronavirus, che ha spinto il Governo a chiudere ben cinque stadi su dieci tra oggi e lunedì. Di seguito le probabili formazioni delle sfide della prossima giornata di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Tardini (fischio d'inizio domani alle ore 15), che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di DAZN:

COME ARRIVA IL PARMA - Qualche dubbio per Roberto D’Aversa, soprattutto in difesa, in vista del derby contro la SPAL. Darmian si allena in gruppo da qualche giorno ma non è ancora al top della condizione: al momento l’ex Manchester United dovrebbe partire titolare nell’undici crociato, con Bruno Alves e Iacoponi centrali e Gagliolo sulla fascia sinistra della difesa (anche se lo svedese ha perso in queste ore la madre), davanti al sempre più confermato Colombi. A centrocampo poche variazioni, con Brugman, sempre più convincente in regia, affiancato da Kurtic e uno tra Hernani e Grassi. Recuperato Kulusevski, che dovrebbe partire titolare come esterno destro, D’Aversa completa il tridente con Gervinho e Cornelius.

COME ARRIVA LA SPAL - Senza il suo dodicesimo uomo sugli spalti, per via delle misure restrittive dovute all’emergenza Coronavirus, la SPAL va a Parma per i primi punti della gestione Di Biagio, che potrebbero di fatto riaprire il campionato e la lotta salvezza, in caso di passo falso delle avversarie. Nel 4-3–1-2 del nuovo tecnico, in porta ci sarà Berisha con la difesa composta da Cionek, Bonifazi, Zukanovic e Reca. Bocciato Vicari al rientro. A centrocampo spazio a Missiroli, Valdifiori e Fares, quest’ultimo al posto di Valoti. Castro agirà da trequartista dietro a Petagna e Di Francesco. Squalificato Strefezza, i biancazzurri ritroveranno lungo la fascia destra D’Alessandro, che partirà dalla panchina.