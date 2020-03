Le probabili formazioni di Parma-SPAL: in attacco spazio a Petagna con Floccari

Dopo tanta attesa, sono state finalmente comunicate le date per i sei recuperi di Serie A del 26° turno, rinviato parzialmente per i pericoli del Coronavirus. Con la Serie A costretta a giocare a porte chiuse per i prossimi 30 giorni, la Lega ha potuto quindi programmare le sfide non giocate nello scorso weekend. Le ultime sulla gara del Tardini (fischio d'inizio domenica alle 12.30), che potrete seguire su TMW o sulle frequenze di DAZN:

COME ARRIVA IL PARMA - I giorni di “riposo” per il Parma sono stati utili per recuperare tutti quegli acciaccati che, nelle scorse settimane, non erano ancora al meglio. Per la gara di domenica contro la SPAL, mister D’Aversa potrà contare su Kulusevski, Darmian e Kucka, che probabilmente la scorsa settimana non sarebbero stati al 100%. In porta confermassimo Colombi, davanti alla linea a quattro formata da Gagliolo, Iacoponi, Bruno Alves e appunto Darmian. A centrocampo out Hernani alle prese con un infortunio, ecco Brugman in regia con Kucka e Kurtic mezzali. Davanti, si torna al tridente pesante: Kulusevski largo a destra, Gervinho a sinistra con Cornelius centravanti.

COME ARRIVA LA SPAL - Dopo il rinvio della scorsa settimana, la SPAL è nuovamente pronta a tornare a Parma per un derby emiliano a porte chiuse, che si preannuncia cruciale per gli estensi. Di Biagio dovrebbe optare per il 4-3-1-2 con Berisha in porta e la difesa composta da Cionek, Bonifazi, Zukanovic e Reca. A centrocampo ci saranno Missiroli, Valdifiori e Fares, con Castro trequartista. In attacco spazio a Petagna con Floccari. In forte dubbio Di Francesco, fuori Strefezza per squalifica.