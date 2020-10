Le probabili formazioni di Parma-Spezia: Provedel nei liguri, Liverani ritrova Cornelius

Coppe archiviate, è già tempo di pensare al campionato per le venti squadre di Serie A. Tra Covid-19 e stanchezza derivante dagli impegni infrasettimanali, non sarà facile per nessuno, ma Parma e Spezia almeno hanno avuto una intera settimana per preparare la sfida si stasera. Di seguito le ultime di formazione raccolte dai nostri inviati.

COME ARRIVA IL PARMA - Vincere per svoltare. La stagione della squadra di Fabio Liverani non è partita con il piede giusto, dopo i tanti cambi estivi e con la sfortuna dei molti infortuni e del focolaio Covid creatosi in rosa. I ducali ospitano uno Spezia in crescita, che al Tardini proverà a strappare il bottino pieno. Scelte quasi obbligate, soprattutto in attacco e in difesa. In porta, ecco Sepe, a guidare la linea a quattro formata da Laurini, Iacoponi, Gagliolo e Pezzella. A centrocampo c'è più bagarre, ma l’ex allenatore del Lecce potrebbe dare la sua prima chance da titolare in regia a Cyprien, con Kucka e Kurtic ai suoi fianchi. Davanti, Cornelius è rientrato in gruppo martedì e potrebbe essere rischiato come titolare, insieme ai confermati Gervinho e Karamoh sulle fasce.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Dopo il pareggio di Cesena contro la Fiorentina, Vincenzo Italiano si prepara ad affrontare il Parma. In porta dovrebbe essere confermato Provedel con Sala sulla corsia di destra e Bastoni su quella di sinistra, mentre la coppia centrale dovrebbe essere formata da capitan Terzi e Chabot. A centrocampo Matteo Ricci sarà in cabina di regia con Deiola e uno fra Bartolomei e Acampora. In attacco invece dovrebbe esservi il debutto dal primo minuto in Serie A di Nzola: Verde e Gyasi sugli esterni.