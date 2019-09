Le probabili formazioni di Parma-Torino: dubbio Kucka. Berenguer si candida

6^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Archiviato il turno infrasettimanale, ecco il sesto turno di Serie A. Di seguito le ultime dai campi in arrivo direttamente dagli inviati di TMW.

COME ARRIVA IL PARMA - La panchina rimane corta e difficilmente Kucka, tornato in gruppo ieri, potrà essere rischiato dal primo minuto nella sfida di lunedì sera. Così D'Aversa ha praticamente solo una scelta da fare per quanto riguarda la difesa: Gagliolo o Pezzella, col biondo centrale comunque largamente favorito. Poi Iacoponi, Alves e Laurini, in luogo di Darmian. In mezzo ancora Scozzarella in regia, con Hernani e Barillà guardaspalle, mentre davanti Gervinho potrebbe fare gli straordinari al fianco di Inglese e Kulusevski. Non sembra essere ancora arrivato il momento di Cornelius.

COME ARRIVA IL TORINO - Subito in campo dopo la vittoria in rimonta contro il Milan: al Filadelfia, il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha riabbracciato Sasa Lukic, tornato in gruppo e disponibile per Parma ma difficilmente verrà rischiato. Zaza è uscito acciaccato, Berenguer gli può soffiare il posto affiancando Verdi e Belotti. In difesa, Nkoulou spera di tornare titolare: da domani cominceranno gli esperimenti di formazione, il camerunense e Ansaldi cercano un posto dal primo minuto.