Le probabili formazioni di Parma-Udinese: dubbio Kucka nei ducali

21^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mercato e Coppa Italia, ma anche tanto tanto campionato: la seconda giornata del girone di ritorno inizia stasera, con la trasferta a Brescia del Milan. Con un orecchio al mercato (e al clamoroso colpo Eriksen per l'Inter che si avvicina ora dopo ora), le squadre dovranno trovare le giusta concentrazione per conquistare tre punti importanti per i rispettivi obiettivi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 21° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Tardini di domenica pomeriggio, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky Sport:

COME ARRIVA IL PARMA - Kucka non è in condizioni scintillanti ma dovrebbe stringere i denti: in caso di assenza dello slovacco, Kurtic arretrato sulla linea dei centrocampisti, con Siligardi in attacco al fianco di Cornelius e Kulusevski. Con l'ex Genoa in campo invece Kurtic più avanti, mentre in mezzo sono certi del posto Hernani e Scozzarella. In difesa invece Gagliolo e Darmian agiranno sulle corsie laterali, con Alves e Iacoponi centrali davanti a Sepe, confermatissimo a difesa dei pali.

COME ARRIVA L'UDINESE - Il ballottaggio si sposta dall'attacco alla difesa: Lasagna si è infatti conquistato la conferma col gran gol a San Siro, purtroppo per i friulani infruttuoso. Becao insidia De Maio, mentre Ekong e Nuytinck completeranno il trio difensivo, con Larsen e Sema sulle corsie laterali. A centrocampo invece Fofana, Mandragora e De Paul, con l'argentino chiamato a dare qualità alla manovra, mentre in attacco duo italiano Lasagna-Okaka. Ancora fuori causa Samir, mentre Nestorovski inizierà dalla panchina.