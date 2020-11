Le probabili formazioni di Porto-Marsiglia - Pepe verso il forfait. Villas-Boas col tridente

Calcio d'inizio alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Terza tornata di gare in Champions League, prima della pausa di tre settimane. Stasera si torna a giocare per la terza giornata della fase a gironi. Nel gruppo C (ore 21) si affrontano Porto e Marsiglia. Per i francesi, ancora al palo, è una sorta di ultima spiaggia mentre i lusitani, secondi in classifica con l’Olympiacos a quota 3, proveranno a sfruttare il turno favorevole per staccare i greci, alle prese col proibitivo impegno sul campo della capolista Manchester City. Porto imbattuto (tre vittorie e un pareggio) nei quattro precedenti tra le due formazioni, tutti nella fase a gironi della massima competizione europea (2003/04 e 2007/08).

COME ARRIVA IL PORTO – Dopo la sconfitta per 3-1, nel match di esordio all’Etihad, la squadra di Sergio Conceicao si è riscattata centrando al Do Dragao un successo prezioso sull’Olympiacos, grazie alle reti di Fabio Vieira e Sergio Oliveira, prima di cedere in trasferta al Pacos Ferreira in campionato. Nella Primeira Liga i biancoblu sono terzi, alle spalle di Sporting Lisbona e Benfica. Senza gli infortunati Mbaye, Marcano e quasi certamente Pepe, l’ex centrocampista di Lazio e Inter potrebbe confermare il 4-2-3-1, con Diogo Leite in difesa al fianco di Mbemba.

COME ARRIVA IL MARSIGLIA – Partita da dentro o fuori per l’OM, obbligato a fare risultato per tenere aperto il discorso qualificazione. La squadra di Villas-Boas non ha ancora segnato ed è reduce dal ko per 3-0 subito per mano del City al Vèlodrome. Meglio in Ligue 1 dove viene da due vittorie consecutive con Bordeaux e Lorient e si trova al quarto posto, a -6 dal PSG. Il manager portoghese sfida il club che lo ha lanciato con la rosa al gran completo. Benedetto sarà la la punta centrale del 4-3-3, supportato dalla fantasia di Thauvin e Payet.