Le probabili formazioni di Real Madrid-Inter - Conte senza Lukaku, spazio a Sanchez

Fischio d'inizio alle 21. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Una gara da non sbagliare. Questa sera Real Madrid e Inter cercano la prima vittoria nella fase a gironi della Champions League. Il teatro non sarà il "Bernabeu" ma, quando i match si giocano a porte chiuse, il "Di Stefano" di Valdebebas. Sfida di prestigio per i nerazzurri che però non hanno iniziato col piede giusto la propria avventura nella fase a gironi pareggiando prima contro il Borussia Monchengladbach a San Siro per 2-2 e poi 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk in trasferta. Le Merengues invece hanno perso al debutto in casa contro gli ucraini per poi pareggiare in rimonta con due reti fra l'87' e il 93' di Benzema e Casemiro in Germania. In campionato gli spagnoli hanno attraversato un momento di appannamento perdendo in casa con il Cadice dopo un pareggio e tre vittorie nelle prime quattro giornate, ma i successi nel Clasico contro il Barcellona e contro il Huesca hanno migliorato la classifica con un secondo posto alle spalle della Real Sociedad capolista. L'Inter invece è un po’ in ritardo in classifica: con 11 punti i nerazzurri sono al quinto posto a pari merito con Napoli e Roma e nelle ultime quattro uscite ufficiali hanno solo vinto una volta in casa del Genoa.

COME ARRIVA IL REAL MADRID - Diverse assenze per Zinedine Zidane che per la gara di questa sera non avrà a disposizione Carvajal, Nacho, Odegaard e Militao, quest’ultimo positivo al Covid-19. In porta ci sarà come sempre Courtois con Mendy e Marcelo a percorrere le fasce laterali con Varane e Sergio Ramos a completare il pacchetto arretrato. A centrocampo ci sarà Casemiro in cabina di regia con Kroos e Modric ai lati mentre in attacco Benzema guiderà il tridente con Eden Hazard e Asensio.

COME ARRIVA L’INTER - Assenza pesantissima in attacco per Antonio Conte che anche per la gara di questa sera non avrà a disposizione Romelu Lukaku in attacco. Al suo posto, al fianco di Lautaro Martinez, ci sarà Alexis Sanchez. Per il resto dovrebbe essere tutto confermato con il centrocampo formato da Barella, Brozovic e Vidal mentre gli esterni dovrebbero essere Hakimi a destra e Young a sinistra. In difesa, davanti ad Handanovic, spazio alla linea a tre formata da D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni.