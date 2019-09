Le probabili formazioni di Roma-Atalanta: Smalling dal 1', Muriel è out

Le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' tempo di turno infrasettimanale, il primo del campionato 2019/20: dopo Hellas Verona-Udinese e Brescia-Juventus, la quinta giornata propone quest'oggi sette gare serali e il posticipo di domani tra Torino e Milan. Di seguito le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

COME ARRIVA LA ROMA: contro l’Atalanta continua il turnover di Fonseca, che è pronto a cambiare almeno tre elementi. In difesa spazio a Smalling, che potrebbe dare un turno di riposo a Fazio, mentre Spinazzola può far rifiatare Florenzi. Jesus e Kolarov completano il reparto, mentre in mezzo spazio a Veretout e Cristante. In avanti riecco Zaniolo largo a destra al posto di Kluivert, mentre Pellegrini, Mkhitaryan e Dzeko sembrano essere intoccabili.

COME ARRIVA L'ATALANTA: la squadra torna in campo dopo le fatiche di coppa e il pareggio ottenuto in extremis contro la Fiorentina. Possibile un turnover sulle corsie esterne, quindi Arana per Gosens e Hateboer per Castagne, mentre Gomez e Ilicic partiranno con molta probabilità dal primo minuto. Fuori Muriel per la tonsillite, Zapata sarà il riferimento offensivo ma cerca spazio anche Malinovskyi (c'è anche l'ipotesi di un cambio di modulo, passando al 4-2-3-1). Nel terzetto difensivo invece con Masiello e Djimsiti ci sarà Toloi, davanti a Gollini.