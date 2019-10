Le probabili formazioni di Roma-Cagliari: Veretout provato sulla trequarti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Archiviato il primo turno infrasettimanale, incassati i risultati europei, focus che si sposta tutto sul settimo turno di Serie A: tris di anticipi del sabato, poi sette gare di domenica, con il gran finale di San Siro. Alle 20.45 fa visita alla capolista, l'Inter di Conte, la plurititolata Juventus di Sarri, ansiosa di tornare a guardare tutti dall'alto. Di seguito le ultime di formazione raccolte dagli inviati di TMW sui campi di Serie A:

COME ARRIVA LA ROMA - Contro il Cagliari tra i pali torna Pau Lopez e in difesa Smalling. A sinistra Kolarov dopo il turno di riposo in Europa, a destra Santon, visto che Spinazzola si può spostare in avanti se Florenzi sarà indisponibile (la febbre non è ancora scesa). Possibile novità sulla trequarti e in questo caso Spinazzola prenderebbe il posto di Santon in difesa: Veretout potrebbe infatti agire nel ruolo di trequartista con l'inserimento di Diawara in mediana al fianco di Cristante, mentre davanti c’è Dzeko come riferimento centrale: alle sue spalle anche Zaniolo e Kluivert.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Grande attesa in casa Cagliari per la sfida di domenica pomeriggio all'Olimpico. Sarà il ritorno a Roma di Nainggolan, Olsen e Pellegrini, elementi centrali nel 4-3-1-2 di Rolando Maran, che dovrebbe puntare sul belga-indonesiano sulla trequarti, anche se occhio al magic moment di Castro, reduce da due gol nelle ultime partite. Davanti ancora fiducia al duo Joao Pedro-Simeone, con la conferma della difesa vista contro il Verona: Cacciatore a destra, Pellegrini a sinistra, Ceppitelli e Pisacane al centro. In regia spazio a Cigarini, protetto da Nandez e Rog, con Ionita sempre in ballottaggio con il croato.