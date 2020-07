Le probabili formazioni di Roma-Fiorentina: torna Dzeko, per Zaniolo solo panchina

Dopo l'anticipo tra Milan e Atalanta, Serie A nuovamente in campo quest'oggi col programma della 36^ giornata. Di seguito le ultime di formazione di Roma-Fiorentina, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA LA ROMA - La Roma tornerà ad allenarsi domani e Fonseca dovrà sciogliere i dubbi di formazione con un solo allenamento. Inizia a prendere corpo l’idea di far partire Zaniolo da titolare, ma probabilmente il tecnico aspetterà ancora qualche giorno rimandando tutto alla sfida con il Torino. Intanto domani con la Fiorentina lo schema sarà sempre lo stesso: 3-4-2-1 con Pau Lopez in porta e difesa formata da Mancini, Smalling e Kolarov. A centrocampo Bruno Peres giocherà a destra, Spinazzola a sinistra e la coppia di mediani sarà di nuovo composta da Veretout e Diawara. Sulla trequarti torna Mkhitaryan, mentre Carles Perez è in vantaggio su Pellegrini. In attacco Edin Dzeko.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - A Roma si dovrebbe rivedere il canonico 3-5-2 di Iachini. Tra i pali, dopo la prestazione da MVP a San Siro, dovrebbe toccare ancora a Terracciano, anche perché Dragowski non è al meglio. In difesa quasi certi del posto Pezzella e Milenkovic, è sfida tra Ceccherini e Caceres per il terzo posto. Chiesa e Lirola i due in pole per occupare le corsie esterne, mentre in mezzo Pulgar viaggia verso un ritorno dal 1', affiancato da Duncan e Ghezzal. Davanti Cutrone più di Kouame e Vlahovic per comporre la coppia con Ribery.