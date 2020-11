Le probabili formazioni di Roma-Fiorentina: torna Ribery, per Fonseca dubbio Smalling

Di seguito le probabili formazioni di Roma-Fiorentina, raccolte dai nostri inviati.

▪ Roma-Fiorentina - Domenica, ore 18.00 all'Olimpico, 6^ giornata di campionato

▪ Arbitra Daniele Orsato della sezione di Schio

▪ Classifica: Roma 8 punti, Fiorentina 7 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA ROMA - Fonseca ritrova i titolari in campionato e l'unico vero ballottaggio è rappresentato dalla presenza o meno di Smalling. Dentro dunque Mirante e difesa composta da Mancini, Ibanez e uno tra l'inglese e Kumbulla con l'ex United in vantaggio. A centrocampo conferma per Bruno Peres a destra e Spinazzola a sinistra, mentre al centro tornano Veretout e Pellegrini. Sulla trequarti Mkhitaryan e Pedro. Dzeko l'unica punta. Carles Perez ieri ha svolto individuale, ma ci sarà. Santon resterà fuori un mese per la lesione muscolare al flessore della coscia sinistra.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Solito 3-5-2 per Iachini anche a Roma, con il tecnico che deve fare a meno dell'infortunato Pezzella, operato in settimana. Davanti a Dragowski ecco allora Martinez Quarta dal 1' con Caceres e Milenkovic. C'è anche il grande dubbio Callejon: visto che Ribery torna al suo posto davanti, l'ex Napoli contende a Lirola una maglia sull'out di destra, mentre a sinistra Biraghi è certo del posto. In mezzo si va ancora verso il trio Bonaventura-Amrabat-Castrovilli, mentre l'attacco con FR7, che avrà la fascia da capitano, dovrebbe essere completato da Kouame.