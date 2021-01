Le probabili formazioni di Roma-Hellas Verona: torna Mkhitaryan dal 1', Lasagna scalpita

vedi letture

Roma-Hellas Verona - Domenica, ore 20.45, stadio Olimpico

▪ Arbitra Marco Piccinini, della sezione di Forlì

▪ Classifica: Roma 37 punti, Hellas Verona 30 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA ROMA - Con Dzeko ancora out, il peso dell’attacco sarà di nuovo sulle spalle di Borja Mayoral. Dietro di lui insieme a Pellegrini ci sarà Mkhitaryan, come annunciato da Fonseca in conferenza stampa. Non ce la farà certamente Pedro. Pau Lopez sarà ancora titolare, visto che Mirante non ha recuperato, e davanti a lui tornerà Gianluca Mancini dopo aver scontato la giornata di squalifica. Al suo fianco i soliti Smalling e Ibanez, non verrà toccata invece la collaudata linea a quattro in mediana formata da Karsdorp, Veretout, Villar e Spinazzola.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Difficile (ma non impossibile) che Dimarco venga proposto nel ruolo di terzo di sinistra: l'ex Inter è in lizza con Lazovic per lo slot sulla fascia, ed è al momento in vantaggio. Avanza la candidatura di Ceccherini, che si è messo alle spalle il problema al tendine: è dunque lui il favorito per chiudere il terzetto insieme a Dawidowicz e Gunter, complice anche la squalifica di Magnani. Tameze e Ilic in mediana, Faraoni confermatissimo a destra. Suggestione Lasagna per l'attacco: "Ha sempre giocato, sta bene e può partire titolare", ha detto in conferenza Juric. Apertissimo il ballottaggio con Nikola Kalinic: uno dei due completerà il pacchetto offensivo con Barak e Zaccagni.