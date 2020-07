Le probabili formazioni di Roma-Inter: conferma per Eriksen, Lukaku prova il recupero

Torna in campo la Serie A con la trentaquattresima giornata. Di seguito le probabili formazioni di Roma-Inter (in programma domenica 19 alle ore 21.45, diretta Sky):

COME ARRIVA LA ROMA - La Roma cerca il poker di vittorie e all’Olimpico ospita l’Inter di Antonio Conte ora in corsa per lo Scudetto. Fonseca si affiderà ancora al 3-4-2-1 confermando la difesa con Pau Lopez in porta e i tre centrali che saranno Mancini, Ibanez e Kolarov. Da valutare le condizioni di Smalling e Fazio, mentre a centrocampo spazio ancora Veretout e Diawara in cabina di regia. Sugli esterni agiranno Bruno Peres e Spinazzola. Sulla trequarti Pellegrini perde posizioni e Carles Perez potrebbe cominciare dal primo minuto con al fianco Mkhitaryan e Dzeko in attacco.

COME ARRIVA L'INTER - Cinque tappe al termine, con la pazza idea di tornare in corsa per lo scudetto. Non sarebbe l'Inter altrimenti che si prepara a sfidare la Roma all'Olimpico nel match di domenica sera. Una novità per reparto rispetto a Ferrara: de Vrij si riprende il suo posto al centro della difesa, Young darà il cambio a Biraghi, Lukaku rileva Sanchez. Per il belga c'è abbastanza fiducia in casa nerazzurra, ma i prossimi due giorni daranno le certezze che Antonio Conte aspetta. Barella potrebbe quantomeno sedersi in panchina. Unico dubbio sulla trequarti: il tecnico nerazzurro vede al momento Eriksen e Borja Valero sullo stesso livello, ma contro i giallorossi dovrebbe essere confermato il danese.