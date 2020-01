Le probabili formazioni di Roma-Juventus: Demiral più di De Ligt

19^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Il mercato impazza e questo condizionerà di certo le scelte degli allenatori di Serie A in vista dell'ultimo turno del girone di andata, dove potrebbero arrivare anche diversi esordi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 19° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Roma-Juventus, sfida delle 20.45 di domenica che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA LA ROMA - Fonseca, senza, Mkhitaryan, è intenzionato a confermare i titolari che hanno affrontato il Torino. Zaniolo, nonostante non sia al top, scenderà in campo dal primo minuto contro i bianconeri al fianco di Pellegrini e Perotti, alle spalle di Dzeko. Anche negli altri reparti tutto confermato con Pau Lopez in porta e difesa a 4 composta da Florenzi, Smalling, Mancini e Kolarov. In mediana solita coppia: Veretout-Diawara. Recuperato Cristante, che andrà in panchina. Unica variante, la possibilità di variare l'assetto della difesa: Fonseca infatti ha provato la retroguardia a tre (Fazio, Mancini, Smalling), ma per il momento resta in pole il classico schieramento a quattro.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Higuain recuperato ma è comunque favorito Dybala per partire in attacco con CR7 e Ramsey. Szczesny certamente titolare tra i pali. In difesa, Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce, con Bonucci e Demiral (nonostante il recupero di De Ligt) a completare il reparto. A centrocampo verso la conferma Rabiot, Pjanic e Matuidi.