Le probabili formazioni di Roma-Juventus: Higuain recupera e gioca

19^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato impazza e questo condizionerà di certo le scelte degli allenatori di Serie A in vista dell'ultimo turno del girone di andata, dove potrebbero arrivare anche diversi esordi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 19° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Roma-Juventus, sfida delle 20.45 di domenica che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA LA ROMA - Per la Juventus Fonseca perde Mkhitaryan. Pochi dubbi per l’undici iniziale, ci sarà la conferma dei titolari che hanno affrontato il Torino. Zaniolo, nonostante non sia al top, scenderà in campo dal primo minuto contro i bianconeri al fianco di Pellegrini e Perotti, alle spalle di Dzeko. Anche negli altri reparti tutto confermato con Pau Lopez in porta e difesa a 4 composta da Florenzi, Smalling, Mancini e Kolarov. In mediana solita coppia: Veretout-Diawara. Recuperati Fazio e Cristante che andranno in panchina.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Higuain recupero e come De Ligt, verso il rientro. Questi gli ultimi nodi di formazione che Maurizio Sarri deve sciogliere nelle prossime ore. Szczesny certamente titolare tra i pali. In difesa, Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce, con Bonucci e appunto De Ligt in vantaggio su Demiral. A centrocampo verso la conferma Rabiot, Pjanic e Matuidi. In avanti, con Ramsey trequartista e Cristiano Ronaldo, il ballottaggio tra Dybala e Higuain resta comunque aperto.