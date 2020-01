Le probabili formazioni di Roma-Lazio: dubbio tra Kluivert e Perotti

21^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito le probabili formazioni della sfide del 21° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara dell'Olimpico delle 18, che potrete seguire come si consueto su TMW o televisivamente su Sky:

COME ARRIVA LA ROMA - Emergenza totale in casa Roma: Fonseca, in attesa di due innesti dal mercato, deve fare i conti con una rosa molto ristretta. Se il modulo sarà sempre lo stesso (il 4-2-3-1), lo stesso non si può dire degli interpreti. Il portoghese lascia in porta Pau Lopez, ma in difesa Florenzi, Santon e Spinazzola si giocano un posto sull’out di destra (l'ex Inter è in vantaggio). A sinistra resta Kolarov, con Mancini e Smalling a fare i centrali. Cristante torna in mediana al fianco di Veretout, mentre la linea della trequarti sarà composta da Under, Pellegrini e uno tra Kluivert e Perotti. In attacco torna Edin Dzeko.

COME ARRIVA LA LAZIO - Solo notizie positive per Inzaghi: Correa e Luis Alberto sono tornati in gruppo e sono stati impiegate nelle prove tattiche per la gara contro la Roma. Nel 3-5-2 biancoceleste, l'unico dubbio è quello in difesa, tra Luiz Felipe e Patric, con il primo favorito. Strakosha continua a convivere con un problemino al gomito, ma sarà regolarmente in campo. Assenti Cataldi, Marusic e Lukaku.