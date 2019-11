© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo il turno infrasettimanale, Serie A di nuovo in campo per l'undicesima giornata del campionato che si apre quest'oggi per finire lunedì 4. Di seguito le probabili formazioni di Roma-Napoli (diretta tv sabato 2 su Sky a partire dalle 15.00) grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA LA ROMA - Dopo il successo di Udine la Roma di Paulo Fonseca va alla caccia delle conferme nella sfida all''Olimpico contro il Napoli. Alcuni dubbi di formazione per il tecnico portoghese che potrebbe riportare Mancini in difesa, vista anche l'assenza di Fazio per squalifica. In questo caso è pronta la mediana formata da Pastore e Veretout. In caso contrario pronto Juan Jesus. Possibile che possa partire dal 1' Perotti, ma se Mancini dovesse giocare a centrocampo il tridente alle spalle di Dzeko sarebbe formato da Kluivert, Pastore e Zaniolo: con il flaco in mediana Zaniolo centrale e proprio Perotti a destra.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Il Napoli dopo le polemiche post-Atalanta si rituffa nel campionato con Carlo Ancelotti che pensa alla formazione migliore da schierare per il match contro la Roma. Il tecnico ritrova Manolas e dovrebbe riavere anche Mario Rui dal 1’, mentre dovrà fare a meno di Allan infortunatosi al ginocchio nel turno infrasettimanale. Tra i pali ci sarà Meret, difesa a 4 composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Centrocampo con le conferme di Callejon, Fabian che sarà affiancato da Zielinski e con Insigne a sinistra. In attacco Milik sicuro di una maglia da titolare, Mertens avanti nel ballottaggio con Lozano. Tre i ballottaggi: Mario Rui-Luperto, Manolas-Maksimovic e Mertes-Lozano.