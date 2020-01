Le probabili formazioni di Samp-Brescia: Viviani in cabina di regia

19^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Il mercato impazza e questo condizionerà di certo le scelte degli allenatori di Serie A in vista dell'ultimo turno del girone di andata, dove potrebbero arrivare anche diversi esordi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 19° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Sampdoria-SPAL, sfida delle 15.00 di oggi, che verrà trasmessa da DAZN:

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Scelte di formazione obbligate o quasi per mister Claudio Ranieri che non potrà contare sullo squalificato Colley oltre agli infortunati Depaoli e Ramirez. In porta ci sarà Audero con Bereszynski sulla corsia di destra, Murru su quella di sinistra e Regini al fianco di Chabot. A centrocampo ci saranno Ekdal e Ronaldo Vieira con Thorsby e Linetty sulle fasce mentre in attacco Quagliarella farà coppia con Gabbiadini.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Impegno cruciale per il Brescia, Corini dovrà fare a meno di Tonali e Cistana, entrambi squalificati. In difesa Mangraviti è favorito per una maglia, confermarti Sabelli, Chancellor e Mateju davanti a Joronen. Coperta corta a centrocampo, con Viviani in cabina di regia e Bisoli e Romulo a supporto. Spalek dietro Balotelli e Torregrossa, ancora panchina per Donnarumma.